Pulgar si congeda dal Galatasaray e ritorna alla Fiorentina: “Ho conosciuto un bellissimo club, grazie a chi mi ha dimostrato rispetto e amore”

Erick Pulgar si congeda dal Galatasaray per ritornare alla Fiorentina. Al termine del suo periodo in prestito ha scritto il suo saluto alla Turchia su Instagram: “E’ finita una stagione molto buona, il calcio mi ha dato la possibilità di incontrare un bellissimo club, in una città straordinaria di una grande nazione”.

E ancora: “Grazie a tutti i tifosi del Galatasaray che mi hanno dimostrato rispetto e amore. Sono stato molto felice ad Istanbul. Ora qualche giorno di riposo e poi si ricomincia ancora a preparare la prossima stagione”.