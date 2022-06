Pulgar sulla graticola. E ci sono giocatori che Italiano ha già bocciato la scorsa estate

Sono diversi i giocatori che ritornano alla base (alla Fiorentina) dopo esperienze fatte in prestito altrove.

E molti di questi sono destinati a ripartire nuovamente. Restano così fin d’ora sulla graticola Pulgar e Benassi che sono stati bocciati da Italiano a gennaio.

Ma ci sono anche Kouame e Rasmussen, che il tecnico ha scelto di non prendere nemmeno in considerazione già dalla scorsa estate. L’attaccante potrebbe essere una pedina di scambio, mentre il difensore sarà piazzato all’estero con il tentativo di darlo via a titolo definitivo.