Pulgar via libera: Un sospiro di sollievo e ora è pronta anche la convocazione

C’è una buona notizia che riguarda Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina, stando a quanto riportato da La Nazione, sta meglio e potrebbe essere convocato per la trasferta dei viola contro il Verona.

Il giocatore ha preso una botta alla caviglia sinistra (la stessa che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di mesi) nel match contro la Salernitana. Dopo un’iniziale spavento, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando si è capito che non sarebbe stato un infortunio grave. E difatti, dopo pochi giorni di stop adesso potrebbe esserci già il rientro per lui.

Nessun dubbio sul fatto che Torreira sarà il titolare al Bentegodi, ma Pulgar potrebbe diventare un valore aggiunto a partita in corso.