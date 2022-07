Pulgar vicino alla cessione: la Fiorentina liberebbe così il posto da extracomunitario per Dodô

Potrebbero presto arrivare novità importanti per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, Erick Pulgar sarebbe ormai a un passo dall’addio dal club di Rocco Commisso: il futuro del centrocampista cileno sarà in Brasile, al Flamengo.

La partenza dell’ex giocatore del Bologna avrebbe risvolti importanti per la Fiorentina, dato che libererebbe il posto da extracomunitario necessario per potere tesserare Dodô, ormai promesso speso della Viola e in questi giorni a Milano in attesa che si sblocchi la trattativa.