Può bastare un assist in una partita intera? La Fiorentina ha bisogno di molto più di questo Castrovilli

C’è un senso di quasi vuoto quando Torreira si guarda ai lati ed è rappresentato dalle mezzali che Italiano gli affianca. Il filtro non è proprio la dote migliore dei vari Castrovilli, Maleh e Bonaventura ma semmai più di Duncan. Il fraseggio lo è di Torreira che però spesso predica nel deserto e anche a ritmi e intensità alla Fiorentina manca qualcosa. Chi dovrebbe dare un po’ di tutto questo, sulla carta, è proprio Castrovilli che però finisce col risultare il più delle volte trasparente.

Traforato dai rispettivi oppositori, poco incisivo con le giocate, mai al tiro e, tolta Sassuolo, veramente mai propositivo nel portare su il pallone con le sue sgroppate. Un calciatore molto diverso da quello che incideva eccome al suo primo anno di A, quello di ora sembra sempre alla ricerca della scintilla. Oggi l’assist se non altro su uno dei pochi inserimenti efficaci in area. La Fiorentina però ha bisogno di più caratura, di più peso e più impatto sulle partite in quella zona. Ha bisogno di più del Castrovilli di oggi.