Pupo: “Barak può dare il giusto impulso. Dal risultato contro il Twente dipenderanno…”

In un suo articolo per Leggo, il cantante e tifoso della Fiorentina Pupo ha commentato l’arrivo in viola di Antonin Barak dall’Hellas Verona: “Partiamo dalla grande news dell’ultima ora. Dai rinforzi che arrivano dall’Est e che, per fortuna, niente hanno a che fare con i venti di guerra che soffiano da quelle parti. I nostri rinforzi hanno un nome e cognome: Antonin Barak. Lo strepitoso centrocampista ceco, che abbiamo appena acquistato dal Verona, ha secondo me le caratteristiche giuste per dare alla manovra della Fiorentina il giusto impulso, sia nella costruzione che nella finalizzazione del gioco”

E ancora: “Il suo arrivo coincide (non a caso) con un calendario che, nei prossimi dieci giorni, prevede sfide già decisive. Domani sera ci giocheremo la permanenza in Europa contro il Twente. La squadra olandese della città di Enschede e della regione del Twente di cui porta il nome (come la Lazio a Roma), ripartirà da una sconfitta a Firenze per 2 a 1 e sicuramente scenderà in campo agguerritissima e, anche se dalla scorsa stagione i gol in trasferta non valgono il doppio, per la Fiorentina non sarà facile”.

E infine: “Ho anche il sospetto che, dal risultato di domani sera, dipenderanno gli esiti delle successive tre partite di campionato (due in casa ed una in trasferta) che si preannunciano durissime: Napoli al Franchi, Udinese in Friuli e Juventus a Firenze. Aiuto!!!! Dieci giorni fatali per noi! Perciò, amici sportivi, per sapere di che Fiorentina parleremo in futuro, bisognerà aggiornarsi a domenica 4 settembre. Intanto, godetevi il Calcio”.