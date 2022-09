Pupo: “Che dispiacere non sentire più al Franchi ‘Firenze Santa Maria Novella’. Rappresenta lo spirito della città”

A Lady Radio ha parlato il cantautore fiorentino e tifoso viola Pupo, intervenendo sulla sua canzone Firenze Santa Maria Novella, sparita dai radar al Franchi:

“Non capisco perché non venga fatta più ascoltare al Franchi al termie delle partite. La prima volta che l’ho sentita allo stadio mi sono commosso. Rappresenta la cultura popolare degli anni ’80 e racconta lo spirito di Firenze. A mio avviso non metterla più è un errore totale, e non lo dico per autopromuovermi”.