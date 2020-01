Pupo: “Conosco Commisso da più di quarant’anni. Un giocatore non mi sta convincendo affatto”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, grande tifoso della Fiorentina ha raccontato a TMW le sue sensazioni sui viola: “Conosco Commisso dal ’78 quando era proprietario di discoteche in America dove io e altri cantanti facevamo concerti per gli italo-americani. Ha riportato entusiasmo ma il campionato è duro, col Bologna ho sofferto tanto, che rabbia per il pari. Spero che l’arrivo di Iachini porti grinta e che si possa ripartire con la Spal tornando alla vittoria. Serve rinforzare l’attacco ma il portiere deve maturare e non è un problema di poco conto. Come dar carica alla Fiorentina? Attraverso la mia canzone Su di Noi che quest’sanno compie quarant’anni dalla pubblicazione”.