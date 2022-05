Pupo: “Esito stagione Fiorentina legato al risultato con la Juventus, fra stelle e stalle non ci sono vie di mezzo. E se la Viola sconfiggerà i Gobbi…”

Il cantante e tifoso viola, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha scritto per Leggo il suo pensiero in vista del match di domani contro i bianconeri: “L’esito della stagione della Fiorentina è profondamente legato al risultato della partita contro la Juventus. Fra le Stelle e le stalle non ci sono vie di mezzo”.

E ancora: “La cessione di Vlahovic alla Juventus durante il mercato di inverno, non è ancora stata digerita dai fiorentini. “Con l’attaccante serbo fino alla fine del torneo, la Fiorentina avrebbe agevolmente conquistato l’Europa”. Questo è il pensiero di molti appassionati viola. Ma, come ho già scritto, tutto questo non avrà più nessun valore e sarà presto dimenticato se la Viola sconfiggerà i Gobbi. Lo so, sembra un po’ assurdo ma, vi piaccia o no, il mondo del pallone è così che gira”.