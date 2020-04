Pupo parla con Icardi e prova a convincerlo: “Ti aspettiamo alla Fiorentina”

In un clima surreale è andata in scena l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, trasmesso dalle reti Mediaset. A vincere la competizione è stata l’influencer vicentina, Paola Di Benedetto. La quale ha preceduto nell’ordine, il personaggio televisivo, Paolo Ciavarro, e il calciatore Sossio Aruta.

Nel corso della trasmissione c’è stato anche un siparietto in salsa viola. Da casa sua è intervenuto il cantante e tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi, detto Pupo, il quale era in collegamento in quel momento con l’attaccante del PSG, Mauro Icardi (assieme a Wanda Nara). Pupo ha provato per una volta a fare il direttore sportivo dicendo all’argentino: “Ti aspettiamo alla Fiorentina“.