“Pur di farlo rinnovare l’anno scorso, Milenkovic si è messo d’accordo per essere venduto a 15 milioni”

L’ex popolare direttore sportivo, Enrico Fedele, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio per parlare del calciomercato italiano. Tra i temi trattati, ha tirato in ballo anche il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, facendo un’affermazione molto particolare. Sentite cosa ha detto in merito a un presunto accordo preventivo con Fali Ramadani:

“Milenkovic ha un patto con Ramadani. Pur di fargli rinnovare lo scorso anno il contratto, si misero d’accordo che si sarebbe accontentata la Fiorentina di 15 milioni. Anche Bremer ha fatto un patto del genere con il Torino ma la sua somma è lievitata”.