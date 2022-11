Qatar 2022, Gonzalez è tra i convocati dell’Argentina. Martinez Quarta invece…

Era arrivato qualche rumors nei giorni precedenti, adesso sembra praticamente ufficiale. Secondo quanto riporta TYC Sports, tra i convocati dell’Argentina per il mondiale in Qatar, ci sarebbe Nico Gonzalez, ma non Lucas Martinez Quarta.

Nonostante i lunghi periodi di stop dell’esterno della Fiorentina, il CT Scaloni coinvolgerà l’ala mancina nella spedizione in medio oriente a caccia del terzo titolo iridato. Gonzalez anche domani dovrebbe essere indisponibile per la gara con la Salernitana. Da segnalare, tra i convocati anche l’ex difensore della Fiorentina German Pezzella, ora in forza al Betis Siviglia.