Quagliarella: “Volevamo ringraziare la nostra gente. Il segreto è allenarsi come se uno dovesse essere chiamato in causa, giocherò un altro anno”

Il centravanti della Sampdoria Fabio Quagliarella, autore del secondo gol di quest’oggi contro la Fiorentina, ha parlato così a DAZN: E’ stata una stagione di sofferenza, abbiamo avuto delle difficoltà in campo e fuori dal campo, siamo stati bravi a soffrire. Per questo volevamo ringraziare la nostra gente ma voglio fare almeno un altro anno. Il segreto è allenarsi sempre come se uno dovesse essere chiamato in causa, mi sento bene fisicamente e mi diverto ancora.

E aggiunge: “La paura l’abbiamo avuta tutti ovviamente, quando si è lì in lotta a 2-3 giornate dalla fine”.