Qual è il giocatore della Fiorentina che subisce più falli? La risposta è ovvia, ma in Serie A…

Qual è il giocatore che ha subìto più interventi fallosi fin qui in stagione? Come prevedibile, in classifica ci sono molti attaccanti, fantasisti che spesso vengono fermati con un fallo. Nella top 20 stirata da Opta, ci sono ovviamente anche alcuni giocatori della Fiorentina.

Il centravanti viola Dusan Vlahovic si posiziona al diciottesimo posto, con ben 44 falli subiti. Risalendo la graduatoria troviamo Gaetano Castrovilli. Il numero 10 gigliato conta ben 51 interventi fallosi subiti. Ma il giocatore viola più indomabile, il quale è stato arginato da ben 57 interventi fallosi, è ovviamente Franck Ribery. Il fantasista francese, nonostante i prossimi 38 anni sulla carta d’identità, è ancora il nucleo del gioco della Fiorentina. Da i suoi piedi e e dalle sue intuizioni passa il futuro della stagione della squadra di Iachini.

In cima a questa speciale classifica però troviamo un attaccante vero e proprio, un 9 vecchio stampo, che fa della forza fisica una delle sue doti migliori. Per questo a capitanare la graduatoria c’è “il Gallo” Belotti, che vanta, si fa per dire, addirittura 99 falli subiti fin qui in questa stagione. L’attaccante della Nazionale però non è solo vittima delle infrazioni avversarie. I tifosi della Fiorentina si ricorderanno l’occasione in cui il capitano del Torino fece fallo su Milenkovic, episodio da cui scaturì il testa a testa tra i due, la sceneggiata del “Gallo” e il conseguente cartellino rosso sventolato all’indirizzo del serbo.