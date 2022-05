Qualche speranza di riaverti già con la Roma…

Qualche speranza di averlo a disposizione lunedì prossimo contro la Roma c’è. Altrimenti Alvaro Odriozola tornerà in campo per le ultime due di campionato, contro Sampdoria e Juventus. Questo è quello che si legge stamani sul terzino destro della Fiorentina su La Gazzetta dello Sport.

Il problema muscolare accusato dal giocatore di proprietà del Real Madrid dopo la sfida con l’Udinese, pareva in un primo momento potesse essere anche più grave: invece Odriozola giocherà in questo finale di stagione, anche se è presto per capire quando.