“Quale club potrebbe prendere Amrabat?” e il fratello Nordin partecipa ai rumors (insieme a Kokorin) FOTO

Si è fatto scoprire dal mondo intero con il Mondiale di Qatar, Sofyan Amrabat e l’eco delle sue prestazioni sono arrivate un po’ ovunque, con rumors di mercato annessi. Dalla Premier League alla Ligue 1, alle intenzioni della Fiorentina di sfruttare l’opzione per il rinnovo fino al 2025 e magari convincerlo a prolungare con ritocco dell’ingaggio. E come classicamente accade, nell’immediato circondario del centrocampista si prova a ricavare il più possibile dalla situazione. Tra i più scatenati c’è il fratello Nordin, ex calciatore di buon livello, che sembra impaziente di vedere il fratello sui palcoscenici principali del football mondiale. La pagina Instagram dell’account specializzato “433” ha lanciato un sondaggio, con grafica annessa, raffigurante Amrabat con ‘spaccati’ di maglia di Manchester United, Barcellona e Liverpool.

Post subito ricondiviso proprio da Nordin Amrabat e sposato anche da un insospettabile Kokorin, che ha risposto al post con una emoji entusiastica: