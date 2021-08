Quale Fiorentina contro il Cosenza? Ecco la squadra che potrebbe mettere in campo Italiano. Dentro i migliori a disposizione e i più motivati, con un unico, vero, dubbio

Con quale formazione la Fiorentina scenderà in campo al suo esordio in Coppa Italia contro il Cosenza? E’ possibile fare alcune ipotesi anche grazie alle indicazioni che ci sono state nelle prime amichevoli stagionali, soprattutto le ultime due contro Espanyol e Montevarchi, facendo alcuni distinguo.

Intanto Italiano e la squadra, che è ancora in costruzione, non possono permettersi di prendere sottogamba questo appuntamento. Quindi il tecnico metterà in campo i migliori che avrà a disposizione e soprattutto i più motivati. Partendo da questo presupposto crediamo che ci sarà spazio per Venuti terzino destro e per Quarta centrale: fuori dunque Milenkovic e Lirola che sono alle prese con due casi di mercato spinosi.

Esordio per Gonzalez in attacco, nonostante l’argentino sia stato tra gli ultimissimi ad unirsi al gruppo e non abbia fatto la preparazione a Moena. Contro il Montevarchi ha avuto dei buoni spunti e quindi 60-70 minuti li può reggere bene. Dentro anche Castrovilli, anche lui reduce dagli Europei nel corso dell’estate (anche se ha avuto un ruolo secondario con l’Italia) e Pulgar dopo le fatiche della Copa America.

Riteniamo che il dubbio principale sia quello per l’altro esterno offensivo: Saponara o Callejon? Probabilmente il primo è avvantaggiato sul secondo in questo momento.

Riepilogando, 4-3-3: Dragowski; Venuti, Quarta, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara (Callejon).