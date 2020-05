Quale futuro per la panchina della Fiorentina? Sirene dalla Premier League per Juric

Rimane ancora incerto il futuro della panchina della Fiorentina, che è indecisa tra una conferma di Beppe Iachini e una possibile sostituzione. Tra i nomi valutati dalla società di Rocco Commisso c’è anche quello di Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona che tanto ha fatto bene in Serie A prima dello stop per l’emergenza Coronavirus. Sull’edizione odierna de L’Arena, si legge che il tecnico croato è finito nel mirino del West Ham, che gli avrebbe addirittura offerto un contratto biennale. In Italia, come riporta il quotidiano, oltre alla Fiorentina su Juric c’è anche il Torino, alla ricerca di un sostituto di Moreno Longo.