Quale futuro per la porta viola? Da Empoli sono (quasi) certi: Vicario non verrà riscattato dal Cagliari. E la Fiorentina allora…

Il tema portiere per la prossima stagione è sempre caldo sull’asse Fiorentina. Uno dei possibili candidati è Guglielmo Vicario, in questa stagione molto positiva all’Empoli, ma di proprietà del Cagliari. Stando a quanto riporta l’edizione empolese de La Nazione, il futuro dell’estremo difensore è tutt’altro che definito. Infatti l’Empoli difficilmente investirà i 10 milioni di euro previsti dall’accordo col Cagliari per il suo riscatto.

La possibilità di comprarlo per cederlo successivamente a un prezzo più alto sembra priva di fondamento. Il portiere d’altro canto ha molti estimatori in Serie A, tra cui la Lazio di Sarri, ma è la Fiorentina attualmente tra i club maggiormente interessati.