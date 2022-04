Quale futuro per Pulgar? Il Galatasaray valuta la riconferma

Il futuro di Erick Pulgar potrebbe essere ancora al Galatasaray. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è stato ceduto con la formula del prestito secco al club turco. In scadenza di contratto nel 2023, al momento non rientra nel progetto tecnico viola e per questo non è destinato a restare a Firenze nella prossima stagione.

Secondo il media turco Sabah Sport, il Galatasaray starebbe pensando di confermarlo per un’altra stagione. Molto, in tal senso, dipenderà dal rendimento dello stesso Pulgar nel rush finale di stagione.