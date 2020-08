Quale futuro per Ranieri? L’Ascoli proverà a riscattarlo, ma…

Luca Ranieri è uno dei prodotti del settore giovanile della Fiorentina più talentuosi. Dopo l’annata positiva a Foggia, nella scorsa stagione Montella ha deciso di tenerlo in rosa: tre presente in campionato e 2 in Coppa Italia, prima di una nuova cessione in prestito in Serie B, questa volta all’Ascoli.

Alla fine di questa stagione Ranieri è tornato alla Fiorentina, ma difficilmente sarà confermata: l’idea della società viola è di girarlo in prestito per un’altra stagione, così da continuare il processo di crescita. Come si legge sul Corriere Adriatico, l’Ascoli proverà a confermarlo, soprattutto in caso di cessione del difensore Riccardo Brosco. Un’operazione che si prospetta difficile – si legge sul quotidiano -, ma la società marchigiana farà di tutto per ottenere Ranieri in prestito per un’altra stagione.