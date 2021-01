Quale futuro per Ribery?

Col cambio di allenatore, Franck Ribery sembra tornato quello che, nei primi mesi a Firenze, abbagliò il campionato. Per lui il proposito di inizio 2021 è tornare a segnare e poi si vedrà. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, tutto lascia pensare che i prossimi, per lui, siano gli ultimi mesi in viola. Ritiro, ritorno in Germania, o chiusura negli Usa. A oggi, son queste le ipotesi più quotate per il suo futuro. Eppure, si sa, mai dire mai…

