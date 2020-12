Nelle ultime due partite la Fiorentina ha pareggiato contro Sassuolo ed Hellas Verona. Due sfide che si sono concluse 1-1: entrambe le volte la Viola è andato sotto ed è poi riuscita a pareggiare grazie ai due calci di rigore di Dusan Vlahovic. Mister Prandelli ha ormai deciso di puntare con forza sul giovane attaccante serbo, che passo dopo passo sta cominciando a ripagare la sua fiducia. Il classe 2000 è arrivato a quota tre gol in campionato: oltre ai due degli ultimi giorni, c’è quella del momentaneo pareggio contro la Sampdoria.

Ma oltre alla freddezza dagli undici metri, Vlahovic ha fatto passi in avanti importanti nelle ultime partite. Quantomeno per la gestione del pallone spalle alla porta e nell’abilità di far salire la squadra e nel prendere fallo. Adesso, però, c’è bisogno di un ulteriore salto di qualità da parte del centravanti serbo. E quale miglior occasione di tornare al gol su azione se non contro la Juventus? Anche per scacciare le voci che vorrebbero la Fiorentina attiva sul mercato alla ricerca di un attaccante.