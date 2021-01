Senza dubbio il 2020 è stato caratterizzato dai vari lockdown e zone rosse varie, quindi le giornate di molti italiani, ma non solo, sono state passate in casa a guardare la tv, leggere un buon libro o a giocare su siti online, come dimostrano anche i dati di siti come AdmiralYes.

Ma quali sono stati i film più visti del 2020 durante i mesi di quarantena?

Data l’impossibilità di questi mesi di andare al cinema, considereremo solo i dati che abbiamo trovato dai siti di streaming.

Al primo posto nella classifica internazionale troviamo Bad Boys: For Life, il ritorno sul grande schermo della coppia Will Smith e Martin Lawrence in veste di poliziotti non particolarmente disciplinati.

Sotto Bad Boys troviamo il film ufficiale di Sonic, con Jim Carrey nelle vesti dello scienziato cattivo Dr.Eggman.

Al terzo posto invece troviamo l’ultimo film di Robert Downey Jr, il famoso interprete di Tony Stark nella serie dei film della Marvel, che ha dato vita a una versione tutta nuova del Dottor Dolittle.

Poco al di sotto troviamo lo spin-off di Suicide Squad, Birds of Prey che segue le strane avventure di Harley Quinn, la sfortunata consorte del Joker che viene abbandonata dal suo amato e cerca di dimenticarlo.

Se andiamo a parlare solo del mercato italiano invece al primo posto troviamo Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone, che come sempre riesce a conquistare il pubblico italiano di ogni età.

Al secondo posto il remake del Re Leone e appena sotto l’acclamatissimo film Joker con Joaquin Phoenix, prestazione che gli è valsa l’Oscar come miglior attore protagonista.

Poche posizioni più sotto troviamo il secondo capitolo di Frozen e poco più in basso l’ultimo capitolo di Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

Questo per quanto riguarda i film più visti del 2020! E voi a casa? Avete visto qualcuno di questi film?