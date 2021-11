Qualificazioni Mondiale, Sudamerica: Il Cile di Pulgar supera il Paraguay, due ex viola sconfitti dal Brasile

Sta per concludersi la tredicesima giornata del girone sudamericano per per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Quatar 2022.

Questa notte il Cile di Pulgar è imposto per 1-0 sul Paraguay, grazie ad un’autorete di Antony Silva al minuto 56. Il Cileno della Fiorentina non ha fatto ingresso in campo visto che è convocato ma non è ancora disponibile per infortunio: il ct Martin Lasarte aveva commentato con grande rammarico nella giornata di ieri la sua assenza: “Purtroppo non c’è un altro giocatore come lui (…) Ma siamo ottimisti e crediamo ci siano possibilità di rivederlo contro l’Ecuador”. Adesso il Cile sale al quarto posto a 16 punti.

La Colombia degli ex Cuadrado e Muriel è stata sconfitta per 1 a 0 dalla capolista, il Brasile. L’ultima gara della giornata in programma vede sfidarsi domani a mezzanotte italiana l’Argentina di Nico Gonzalez (ancora positivo al Covid-19 dopo quasi 20 giorni) e l’Uruguay di Lucas Torreira.