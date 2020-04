Qualità a parametro zero: chi può fare davvero al caso della Fiorentina

Tra le intenzioni per la prossima stagione viola c’è quella di continuare ad abbinare esperienza e qualità per creare una rosa sempre più competitiva che può garantire un certo livello di crescita per raggiungere traguardi più importanti. Un affare in stile Franck Ribery sarebbe quindi l’ideale per i piani della Fiorentina che verrà, prendendo quindi un giocatore importante magari a parametro a zero per garantirgli poi un ingaggio importante. Ed ecco che qua si apre un capitolo che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi, in attesa di capire come poter fare con la stagione in corso. Tra i giocatori in scadenza ci sono ad esempio nomi altisonanti come quelli di Dries Mertens e José María Callejon: entrambi non hanno deciso se rinnovare o no con il Napoli, ma nonostante alcune voci di mercato che hanno accostato nelle scorse settimane il primo ai viola, la trattativa sarebbe impossibile in termini di ingaggio dato che si aggirano su cifre ancora fuori parametro, ovvero quasi intorno ai 4 milioni di euro. Guardando sempre in Serie A, al Milan sono due i giocatori in scadenza. Uno è Giacomo Bonaventura, polivalente e duttile centrocampista sulla quale la Fiorentina si è mostrata interessata anche recentemente, ma la concorrenza per accaparrarsi il suo cartellino è sempre più agguerrita da parte di più squadre di Serie A. Un altro profilo in casa rossonera sulla quale la Fiorentina, con Montella in panchina, si era interessata l’estate scorsa prima di far tornare in viola Badelj, è Lucas Biglia. Anche il 34enne regista argentino è in scadenza quest’anno, ma su di lui permangono i dubbi sui problemi fisici accusati anche quest’anno nonostante la tecnica non di discuta. Cercando invece all’estero salta all’occhio l’attaccante del Borussia Dortmund Mario Gotze, del quale abbiamo scritto nei giorni scorsi, ma sul quale si sono avventati altri club italiani e internazionali, ma la Fiorentina continua a tenersi informata su di lui. Altro giocatore di livello in procinto di liberarsi a parametro zero quest’anno è Ever Banega, attualmente in forza al Siviglia. Il centrocampista classe ’88 era entrato nelle mire di mercato della Fiorentina anche nella sessione di gennaio, e potrebbe essere probabile anche un ritorno sulle sue tracce per aggiungere un’altra alternativa nell’assetto tattico della mediana gigliata.