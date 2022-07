Qualità al potere: Bonaventura si candida nuovamente ad essere uno degli inamovibili di Italiano

Senza più Lucas Torreira nello spogliatoio viola la Fiorentina ha bisogno di un nuovo leader per il centrocampo. Carisma, esperienza e attaccamento alla maglia sono elementi fondamentali per ricoprire questo importante ruolo nel settore nevralgico del campo. E l’indiziato principale in questo caso non può che essere Giacomo Bonaventura, trascinatore silenzioso della Fiorentina nella scorsa stagione. Dopo una prima stagione in viola alla corte di Iachini tra alti e bassi, l’ex Milan ha svoltato trovando maggiore continuità e ritmo in campo nel suo ruolo di mezzala destra nel 4-3-3 applicato da Vincenzo Italiano. Nel corso dell’annata appena trascorsa il tecnico viola ha dimostrato di non voler fare a meno a lui nelle varie rotazioni a centrocampo. Il giocatore lo ha ripagato con assist e gol spesso decisivi. Quando è mancato si è sentita spesso l’assenza delle sue intuizioni da assist-man e delle sue conclusioni precise e spettacolari allo stesso tempo.

Con Castrovilli ancora ai box per un po’, Maleh in fase di crescita e Benassi probabilmente destinato a partire verso nuovi lidi, sarà ancora Bonaventura a farla padrone come interno destro almeno nelle prime uscite stagionali. Senza contare Duncan, il quale agirà nel ruolo di mezz’ala sinistra, e il neo acquisto viola Mandragora che dovrà ambientarsi ma che può agire in più ruoli a centrocampo. Alla sua terza stagione sulle rive dell’Arno “Jack” si ritrova inoltre ad essere uno dei più esperti della rosa per età e partite giocate. Un motivo per il quale continuerà ad essere, con la sue qualità, uno dei pochi intoccabili della formazione titolare di Italiano.