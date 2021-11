Qualità e quantità: Torreira si è preso la Fiorentina

Nelle ultime tre partite della Fiorentina contro Cagliari, Lazio e Spezia, c’è stato un unico denominatore nel centrocampo di Vincenzo Italiano. Il riferimento non può non essere a Lucas Torreira, che si è finalmente preso le chiavi della mediana viola con risultati a dir poco positivi. Otto presenze su undici in campionato, di cui ben sei dall’inizio: nelle altre partite, in cabina di regia si sono alternati Pulgar (quattro gare) e Amrabat, schierato dal 1’ contro il Venezia.

Qualità in fase di possesso palla, ma anche quantità quando sono gli avversari ad attaccare: l’uruguaiano è un centrocampista completo, il regista che mancava alla Fiorentina. Italiano ci punta fortemente e se lo godrà almeno fino a maggio: dopodiché, la società dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto a circa quindici milioni di euro.