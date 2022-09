“Quando accusi gli altri invece che rispondere… Il campo ci presenta il conto”

C’è tanta amarezza per la sconfitta della Fiorentina in terra turca contro il Basaksehir. Un’umiliazione che non è stata digerita dalla maggior parte dei tifosi viola. Tra questi, c’è Luca Speciale, giornalista e conduttore del telegiornale su La7, che si è sfogato su Twitter con un suo pensiero scritto.

Ecco le sue parole: “Quando al centro prima che un progetto sportivo c’è…un centro sportivo. Quando vendi certezze e compri scommesse. Quando ne azzecchi uno in tre anni ma non lo riscatti. Quando accusi gli altri invece che rispondere alle domande… Il campo ci presenta il conto”.