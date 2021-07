Quando e in quanti potremo tornare al ‘Franchi’? La battaglia tra 25 e 50% ma intanto niente abbonamenti

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda una prima decisione ufficiale sul pubblico in vista della ripartenza della Serie A, in programma tra un mese, poco più. La certezza è che non ci saranno spalti vuoti, resta da capire però quante persone potranno accedere in relazione alla capienza del singolo impianto. La Gazzetta dello Sport riporta della ‘battaglia’ tra gli ‘aperturisti’ e i più prudenti, con la Lega Calcio sullo sfondo che invoca il 100% di presenze.

Più probabile che il dibattito si concentri su una corsa tra 50% e 25%, con la seconda ipotesi favorita ma anche con una road map per aumentare gli ingressi in assenza di ripercussioni a livello di nuovi casi Covid e ospedalizzazioni: con questo scenario il ‘Franchi’ riaprirebbe le sue porte già il 15 agosto per la prima di Coppa Italia, con circa 10.000 tifosi della Fiorentina. La prossima settimana dovrebbe arrivare l’indicazione del governo, d’accordo con il Cts, nel frattempo però nessun club di Serie A ha ovviamente aperto la propria campagna abbonamenti.