Quando giocare in casa diventa una maledizione: il Franchi è un fortino… per gli avversari!

C’era una volta l’Artemio Franchi, uno dei campi più difficili d’Italia. Dopo l’emergenza COVID-19 purtroppo manca una delle caratteristiche più belle che caratterizzano lo stadio della Fiorentina: il tifo e l’atmosfera. La squadra viola però, anche con i tifosi sugli spalti, questa stagione non ha mai sfruttato il fattore “casalingo”, tanto che in 15 partite giocate tra le mura amiche sono state solo 3 le vittorie conquistate. Dei restanti 12 match, 6 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 15 punti. In media un punto a partita. Nella speciale classifica che conta solo le partite in casa, peggio dei viola hanno fatto solo Brescia, SPAL, Lecce e Genoa, anche se solo la squadra pugliese ha giocato in casa 15 punti come i viola (le altre 14). Dati pesanti. Menomale che la Fiorentina gioca anche… in trasferta!

