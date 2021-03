“Quando giochi bene e perdi non è un bel segnale, ora sei costretto a fare punti a Genova. La Fiorentina deve imparare a protestare di più”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita della Fiorentina: “Quello che mi preoccupa di più è la fase difensiva, si prendono tanti gol. La difesa non è allestita bene. Riguardo al presunto fallo di Ibrahimovic su Pezzella dico che già l’anno scorso i nostri difensori andavano sempre giù nei duelli con l’attaccante. Capisco l’amarezza di Prandelli, potevamo almeno pareggiare e non avremmo rubato nulla”.

E poi ha aggiunto: “Credo che il modulo utilizzato ieri abbia penalizzato Quarta. La Fiorentina è costruita per giocare a tre. Ci sono però tanti errori gravi da inizio stagione, Prandelli si sta arrangiando con quello che ha. Comunque quando una squadra gioca bene e perde non è un bel segnale. Ti sei ritrovato nella situazione di dover per forza fare punti a Genova, campo per niente facile”.

E infine sull’arbitraggio: “Il fallo di Ibra su Pezzella mi sembra netto. Sul rigore del Milan invece ho qualche dubbio. Comunque oggi, con il VAR, non dovrebbero esistere giustificazioni. Allo stesso tempo c’è da dire che la Fiorentina, a partire dai calciatori, dovrebbe protestare in modo più energico”.