Quando gli episodi contano

Non è bastato stringere i denti, anche in dieci, per riportare a Firenze almeno un punticino da una partita che la Fiorentina aveva giocato a viso aperto. Proprio quando sembrava tutto fatto, nonostante l’inferiorità numerica, è arrivata la giocata del solito ex, questa volta Cuadrado, a spegnere le speranze viola e condannandola alla sesta sconfitta in campionato.

Come contro la Lazio è bastato un episodio per rimandare all’inferno i sorrisi della Fiorentina, che fino a quel momento non era stata particolarmente pericolosa (soprattutto nel secondo tempo), ma la voglia e il gioco non sono mai mancati, per un pareggio che sembrava poter essere il risultato più giusto. A scriverlo è La Nazione.