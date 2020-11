Quando il futuro dei talenti della Fiorentina è “british”. Ora il gioiellino serbo potrebbe seguire le orme di due ex difensori viola

Marcos Alonso e Matija Nastasic (ceduti rispettivamente a Chelsea e Manchester City) sono stati i difensori che hanno fatto incassare alla Fiorentina le cifre più alte nel corso della sua storia per quanto riguarda le cessioni che hanno interessato il reparto difensivo. E ora Nikola Milenkovic potrebbe seguire le loro orme in Premier League. Si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento di Manchester United e Tottenham per il centrale serbo, che sembra ancora troppo lontano dal rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Le cifre dovranno essere ovviamente adeguate e la richiesta si avvicina ai 40 milioni di euro. Un trasferimento che potrebbe superare, a livello di incasso, quello dei precedenti trasferimenti dei difensori viola in terra britannica.

