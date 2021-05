Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare…e Castrovilli sparisce. Callejon? In un ruolo sconosciuto, in uno stadio sconosciuto, con una maglia sconosciuta

C’è poco da commentare. Tra Napoli e Fiorentina ci sono 37 punti di differenza e in campo si sono visti tutti. I viola giocano un primo tempo di attenzione, copertura e qualche tentativo di contropiede. Il rigore, grossolano e ingenuo, spariglia le carte esponendo la Fiorentina al compito più improbo: costruire gioco. L’autogol è il colpo di grazia. Praticamente abbattuta dal “fuoco amico”.

Milenkovic – 4 – Ma come si fa, in serie A, a tirare la maglia in area in modo così plateale?!

Castrovilli – 4 – Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. E lui sparisce.

Callejon – 4 – In un ruolo sconosciuto, in uno stadio sconosciuto, con addosso una maglia sconosciuta.

