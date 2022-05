Quando il portiere diventa decisivo, in un senso e nell’altro…

I portieri sono stati decisivi per le sorti di Milan-Fiorentina, in un senso e nell’altro. Uno strano destino ha portato alla ribalta Maignan e Terracciano e tutto nel giro di pochi minuti.

Il francese ha salvato la propria squadra al 75′. Sul colpo di testa ravvicinato di Cabral, il suo intervento di istinto è stato quasi prodigioso. L’attaccante viola ha dato forza alla sua incornata ma il suo gesto è stato vanificato dall’avversario.

All’82’ invece è accaduto quel che è accaduto a Terracciano. Il suo rinvio sbagliato ha di fatto innescato la corsa di Leao verso la porta viola e anche sulla conclusione del portoghese non è stato di certo ineccepibile. La speranza per lui e per la Fiorentina è che possa già riscattarsi nel match con la Roma che diventa decisivo per la stagione.