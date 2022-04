Quando il ruolo va ben oltre il campo: Rosati, un portiere… Suffering

Non è vittoria della Fiorentina, se nel post gara non arriva il post di Antonio Rosati. Il terzo portiere viola fin dal ritiro di Moena si è subito contraddistinto come vero uomo spogliatoio di questa squadra, tra gag e interpretazioni di Adriano Celentano. Un ruolo, il suo, che va ben oltre il campo da gioco.

C’è un legame particolare che si è istaurato tra Rosati e la tifoseria gigliata, soprattutto sui social. Parliamo dell’ormai popolarissima pagina Instagram Suffering Fiorentina, che ha ormai eletto il portierone viola come “terzo admin”. In una recente story sul loro profilo, repostata dallo stesso Rosati, si legge: “Un giocatore, ma soprattutto una persona, dotato di ironia infinita, umiltà e amore per i colori che da subito genuinamente si è divertito con noi e, da quel momento in poi, è stato sempre dietro alle nostre bischerate e ai nostri meme“. La foto è ovviamente quella del numero 25 viola all’allenamento a porte aperte con il gruppo suffering. E poi altre belle iniziative, come quella di regalare un biglietto per Fiorentina-Udinese al tifoso che lo avrebbe fatto più ridere commentando un post.

In questa stagione Antonio ci ha messo anche i guanti, sfoderando una grande prestazione contro il Benevento in Coppa Italia. Il suo ruolo, ci ripetiamo, va oltre al rettangolo di gioco. E bisogna essere bravi a fare anche questo. Rosati lo è e lo sta dimostrando, riuscendo a creare un legame tra la tifoseria viola e la squadra per niente banale. La macchina Fiorentina funziona e funziona bene. E un Celentano “suffering”, di certo, servirebbe a tutti…