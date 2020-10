Quando il talento non basta: la Fiorentina scelga il suo attaccante green

Non basta il talento, soprattutto quando sei un attaccante. Contano molte altre cose, dalla cattiveria agonistica al cosiddetto mestiere: non a caso molti attaccanti sbocciano intorno ai 25 anni. E’ un concetto questo che dalle parti di Viale Manfredo Fanti ancora non è passato a pieno, se è vero che anche questa stagione si sta aprendo con la linea verde assoluta nel reparto offensivo: Kouame, Cutrone e Vlahovic, 23, 22 e 20 anni. Tutti talentuosi a modo loro ma nessuno con lo status da attaccante scafato, in grado di garantire peso offensivo e trasformazione delle occasioni sotto porta. Tra l’errore di Vlahovic a Milano e quello di ieri di Kouame la Fiorentina ha pagato un prezzo carissimo. Ecco perché la dirigenza viola è alla ricerca febbrile di un centravanti davvero affidabile, a cui affiancare un attaccante “green”. Che sia però di contorno e non il profilo unico su cui basarsi.

