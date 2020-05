Quando indossa la maglia della Fiorentina Terracciano “si sente vivo”: l’esempio da seguire del numero dodici viola

Che Pietro Terracciano sia particolarmente legato alla Fiorentina non è una novità. Il secondo portiere viola, nonostante i minuti in campo siano stati pochissimi, ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e al gruppo. Lo aveva fatto attraverso i social dopo la partita di Coppa Italia sul Cittadella, quando aveva scritto “Perché quando la indosso vorrei che la partita non finisse mai”, e lo ha fatto di nuovo. In queste ore Terracciano ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae in uscita alta contro l’Atalanta (sempre in Coppa Italia) e sotto la didascalia “Per sentirmi vivo”. Un riferimento alla canzone del cantante Fasma, e anche un bel messaggio. Quello che quando gioca per la Fiorentina, anche se poco, per lui è la cosa più bella del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Per sentirmi vivo.⚽️❤ Un post condiviso da Pietro Terracciano (@pietroterracciano1) in data: 13 Mag 2020 alle ore 6:41 PDT