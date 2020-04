Quando iniziare bene e finire male non è per forza un segnale negativo

La nuova vita fiorentina di Luca Ranieri sembrava essere partita nel migliore dei modi: la fiducia di Montella, le belle prove disputate nella International Champions Cup contro avversari blasonati e la possibilità di essere impiegato sia una difesa a tre che in una difesa a quattro.

Il rendimento eccellente di Caceres e il poco turnover dell’ex allenatore viola però, non hanno fatto spiccare il volo al classe 1999 che, dopo il rinnovo di contratto fino al 2024, è stato mandato in prestito in Serie B, all’Ascoli.

Purtroppo, dopo un bell’inizio, il nativo di La Spezia si è infortunato al malleolo e, appena stava rientrando in gruppo, i campionati sono stati sospesi. Parecchia sfortuna è dire poco.

Il futuro però è dalla sua parte: la rivoluzione difensiva che può scoppiare da un possibile addio di Milenkovic e/o Pezzella, Caceres che comunque non è un giovanotto, Igor che è appena arrivato ma soprattutto con il rebus allenatore ancora da decifrare.

Non resta che aspettare l’esito di questo finale di stagione ma con la consapevolezza che Ranieri farà certamente parte della Fiorentina del futuro.