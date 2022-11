“Quando la Fiorentina sembrava sul punto di eclissarsi, è stata invece in grado di uscire dall’ombra. Per tornare di nuovo in corsa verso l’Europa adesso non può permettersi stop”

“Quando la Fiorentina sembrava sul punto di eclissarsi, è stata invece in grado di uscire dall’ombra, col carattere più che col gioco, ma anche col gioco”. Questo è quello che ha scritto stamani il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio.

Un calendario favorevole che la squadra di Italiano è riuscita a sfruttare, ma ancora i viola non si possono fermare: “La classifica non è ancora brillante – scrive ancora – però adesso incoraggia, trasmette fiducia alla sua gente. Prima della sospensione dovrà giocare al Franchi con la Salernitana (e sarà una specie di spareggio per entrare nelle prime 10) e poi in trasferta a San Siro col Milan. Per tornare di nuovo in corsa verso l’Europa adesso non può permettersi stop. Poi ci sarà il mercato e capiremo dove vuole arrivare la società”.