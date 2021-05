Quando la toppa non riesce: Malcuit, il desaparecido. E adesso la Fiorentina…

Kevin Malcuit è arrivato a Firenze nello scorso mercato invernale, e nessuno certo pensava che fosse il salvatore della patria viola. Tuttavia, il rendimento del terzino destro classe ’91 di proprietà del Napoli è stato ben al di sotto delle aspettative. Il calciatore ha raggranellato 5 presenze, delle quali soltanto 2 da titolare, per un totale di 205 minuti in maglia gigliata. Malcuit ha evidenziato difficoltà fisiche, confermando le problematiche che lo avevano afflitto nell’inizio di stagione anche in Campania. Il prestito secco non è una formula stimolante, ma spesso può essere un giusto compromesso per poi trovarsi a discutere di un calciatore, se il rendimento dovesse essere soddisfacente. Non è stato certamente il caso di Malcuit, autentica delusione dall’arrivo in viola.

Da 6 partite di fila il calciatore non si vede in campo, ed è difficile pensare che possa esserci a Crotone. Dopo la partenza di Lirola, è rimasto soltanto Lorenzo Venuti a presidiare la fascia destra della Fiorentina; talvolta è stato adattato il centrale uruguaiano Caceres come esterno. L’operazione Malcuit è da considerarsi un fallimento assoluto, e con Lirola pronto a prendere la via di Marsiglia, servirà intervenire sul mercato per sistemare una zona di campo estremamente scoperta nella rosa viola.