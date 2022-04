Quando Moggi divenne dirigente viola per qualche ora: “Firmai il contratto con Mario Cecchi Gori. Poi a cena lui e Vittorio discussero e…”

A Toscana Tv, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ha raccontato un aneddoto relativo agli anni ’90: “Voglio bene a Vittorio Cecchi Gori, è in una situazione brutta. Lui non è cattivo, prende le cose in una certa maniera. All’alba degli anni novanta, sono stato vicino alla Fiorentina. Mario Cecchi Gori mi voleva come dirigente del club viola”.

Poi ha aggiunto: “La famiglia Cecchi Gori mi convinse con un gran progetto; avevo grande stima di Mario Cecchi Gori. Firmai il contratto nella casa cinematografica di Mario Cecchi Gori. Andammo a cena con Vittorio, ma padre e figlio litigarono e decisi di andarmene prima ancora di iniziare a lavorare”.