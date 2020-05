Quando riaprirà definitivamente il centro sportivo della Fiorentina? Oggi l’ok definitivo mentre la data per il campionato…

Un passo alla volta, ma oggi si dovrebbe giungere alla chiarezza definitiva per quanto riguarda almeno gli allenamenti collettivi, da qualche club di Serie A auspicati già da tempo: nelle prossime ore infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è attesa la risposta del Comitato Tecnico Scientifico relativamente alla possibilità di allenarsi in gruppo. Dovrebbe essere una risposta positiva nello specifico, che quindi aprirebbe la cosiddetta Fase 3, quella che segue gli allenamenti individuali insomma. Per la Fiorentina, e per le altre di Serie A, significherebbe quindi riaprire definitivamente le porte del centro sportivo “Davide Astori”, anche allo staff di Iachini. Per quanto concerne il campionato invece, la speranza dei vertici di Lega e Federazione è quella di ripartire nel week end del 13-14 giugno, nel caso in cui la curva dei contagi non subisse ulteriori impennate: di questo però si potrà avere chiarezza solo nei prossimi giorni.