“Quando si è obbligati a fare risultato come la Fiorentina si rischia di essere condizionati e non giocare sereni”

L’ex bomber degli anni 80′ dello Spezia Andrea Telesio è intervenuto a Lady Radio a qualche ora dal fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Spezia. Ecco un estratto delle sue parole: “Vedere lo Spezia in A mi fa un bell’effetto. Da qualche anno già cercava di salire di categoria e lo ha fatto quando forse nessuno se lo aspettava. Oggi Fiorentina e Spezia saranno diametralmente opposte e con diverso stato d’animo: le Aquile potrebbero anche avere due risultati su tre. Quando si è obbligati a fare risultato come i viola si rischia di essere condizionati e non giocare sereni. Ci saranno alcune assenze importanti oggi: Italiano però è riuscito sempre a sopperire alle carenze con grandi intuizioni e a giocare in sofferenza. Il gruppo aquilotto si sa sacrificare. Prandelli invece prescinde da certi giocatori come Ribery e dovrà stare molto attento. Agudelo? Il falso nueve si attua in grande emergenza, di solito si usa una punta fisica e Italiano si è saputo adattare alla grande”.

0 0 vote Article Rating