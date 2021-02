Quando torna Kokorin? La gestione del recupero da parte della Fiorentina

Tra quanto la Fiorentina potrà finalmente su Aleksandr Kokorin? Se lo chiedono in tanti, dai tifosi passando per mister Prandelli fino a La Nazione, che ha parlato della gestione del recupero del russo. L’infortunio contro l’Inter ha fatto capire che non bisogna forzare, anche se gli ultimi segnali dalle sedute d’allenamento sono positivi.

Contro l’Udinese è lecito aspettarsi che Kokorin giochi qualche minuto nel finale di partite, mentre per vederlo partire dal 1′ ci sarà da attendere la Roma o il Parma. Quello che è emerso dal primo mese del russo in riva all’Arno è che è tutt’altro che un bad boy: l’ex Spartak è sempre disponibile e disciplinato, senza eccellere nelle giocate in allenamento.