Che a Sofyan Amrabat il carattere non mancasse lo si era capito già la scorsa stagione, quando il marocchino indossava la maglia dell’Hellas Verona. E anche nella conferenza stampa di presentazione odierna il nuovo centrocampista viola ha fatto capire, attraverso le sue dichiarazioni, quanto non veda l’ora di iniziare la nuova avventura in viola. “Intanto voglio chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina perché sarò assente per la prima partita di campionato”, visto che Amrabat è squalificato per un cartellino rosso rimediato nell’ultima gara della scorsa stagione. “In molti mi hanno chiesto perché l’avessi fatto, visto che stavamo perdendo 3-0 ed era l’ultima partita dell’anno. Io non sono così, io lotto sempre. Ho una mentalità vincente e voglio sempre vincere. I’m a winner (sono un vincente)! Prometto ai tifosi viola che dalla seconda partita darò tutto me stesso per cominciare al meglio insieme la nuova stagione”. Parole piene di carattere di una voglia agonistica che anno scorso sono un po’ mancate alla squadra di Iachini. Tra il dire e il fare… Si sa, ma le qualità del ragazzo sono indubbio. Quando un leone si riconosce (anche) dalle parole!!

0 0 vote Article Rating