Quando un rilancio è meglio di una ripartenza dal basso: a lezione da Terracciano

Una delle prerogative del calcio moderno, che si rispecchia perfettamente nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, è la ripartenza dal basso. A qualunque costo o quasi. Vedere un portiere rilanciare lungo è diventato ormai un fatto più unico che raro, soprattutto in squadre come quella gigliata che ormai ce l’hanno nel dna.

Fortunatamente, però, c’è quasi sempre l’eccezione che conferma la regola. In questo caso basta rivolgersi a Pietro Terracciano, che con un lungo rilancio per Ikoné ha dato il via all’azione che ha portato al gol di Piatek. ll francese si è accentrato e ha provato il tiro, che è stato respinto: la palla è carambolata sul polacco, che si è girato in un fazzoletto facendo secco Montipò. A volte, basta così poco.