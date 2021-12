Quando un’attrice porno fece una proposta shock a Kokorin: “Una maratona del sesso di 16 ore…”

Al calciatore russo Alexandr Kokorin, attualmente in forza alla Fiorentina, in passato, è stata offerta una “sessione sessuale di 16 ore” se fosse riuscito a segnare cinque gol prima della fine della stagione. Alina Yeremenko, un’attrice porno che usa il nome d’arte Alina Henessy, ha avanzato a Kokorin la proposta nel 2015. Il calciatore allora giocava con la Dinamo Mosca.

Durante una chat con Eurosport Russia, alla Yeremenko è stato chiesto di valutare i giocatori russi su 10 in base al loro aspetto. Kokorin ha ricevuto 10/10 e dopo aver sentito che stava lottando in campo, gli ha inviato un messaggio personale.

“Se prima della fine del campionato [Russian Super League] Alexander Kokorin segna cinque gol, prometto di organizzare una maratona di sesso di 16 ore con lui come ringraziamento”, ha detto a uno studio scioccato. Le affermazioni avvennero ad aprile e la Dinamo Mosca aveva da giocare ancora 10 partite della propria stagione. Kokorin ha segnato solo un’altra volta in quella stagione e ha chiuso con 10 gol in 39 presenze in tutte le competizioni.