“Quando vieni a Monza sai già che devi giocare contro qualcos’altro”

Questo pomeriggio si sono giocate 7 sfide valide per la 25esima giornata di Serie B, e in questo momento sono in campo Virtus Entella e Brescia. Dopo le proteste dell’Empoli di qualche settimana fa dopo alcune decisioni arbitrali clamorose a favore del Monza di Silvio Berlusconi, quest’oggi si è aggiunto un nuovo capitolo alla saga.

“Lo rivedremo… peccato. Sai che quando viene a Monza devi giocare anche contro qualcosa d’altro…”. Questo è il commento del capitano del Cittadella, impegnato quest’oggi contro i brianzoli, Manuel Iori ha cosi commentato un gol dubbio annullato per fuorigioco al compagno di squadra Beretta. Sul tiro di Baldini, deviato, controlla l’attaccante del Citta che buca Di Gregorio col mancino. Per l’assistente del direttore di gara, però, l’ex Ascoli e Milan e oltre alla linea, mentre dal replay sembra proprio che l’11 dei veneti sia in posizione regolare. La partita è poi terminata con un pareggio a reti inviolate.

Dopo il famoso ritornello “rigore per il Milan“, coniato dai tifosi della Fiorentina nel 2013 dopo la corsa champions persa proprio a favore dei rossoneri, chissà se in Serie B verra creato qualcosa anche per i biancorossi. Dopo tutto il padrone è lo stesso..